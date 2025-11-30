https://ria.ru/20251130/vladivostok-2058723242.html
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, предварительно, во время операции в частной клинике во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 30.11.2025
В Приморье мужчина умер, предварительно, во время операции в частной клинике