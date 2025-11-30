Рейтинг@Mail.ru
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
13:24 30.11.2025 (обновлено: 13:35 30.11.2025)
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике
СК Приморья проверит факт смерти мужчины во время операции в клинике

В Приморье мужчина умер, предварительно, во время операции в частной клинике

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, предварительно, во время операции в частной клинике во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту смерти 31-летнего пациента в одной из частных клиник Владивостока. По предварительной информации, смерть мужчины наступила во время проведения плановой хирургической операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства выясняются, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
Инструменты хирурга - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
20 мая, 15:41
 
