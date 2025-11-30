В Венгрии указали на неточность перевода слов Путина на встрече с Орбаном

БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Переводчица на переговорах Владимира Путина с Виктором Орбаном крайне неточно передала слова российского лидера премьеру Венгрии, сообщает местный портал Переводчица на переговорах Владимира Путина с Виктором Орбаном крайне неточно передала слова российского лидера премьеру Венгрии, сообщает местный портал Telex

Издание сравнило слова Путина, произнесенные перед началом основных переговоров, и выяснило, что были искажены, в частности, слова об отношении к конфликту на Украине . Среди других несовпадений, например, высказывание о снижении российско-венгерского товарооборота в прошлом году. А во фразе о его росте в 2025-м была опущена оценка в процентном отношении.

Что сказал Путин Как передала переводчица Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу. Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас. В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично — минус 23 процента. Прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко. В этом году мы отмечаем некоторый рост, небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов. В этом году мы наблюдаем небольшой рост, не очень высокий, но он заметен.

Остальные фразы Путина, за исключением приветствия и благодарностей в конце, тоже были переведены с серьезными искажениями, отмечается в публикации.

Как заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" Тамаша Менцера, ему сообщили, что переводчица якобы плохо слышала, что говорил российский президент. По его словам, она работает в венгерском МИД и переводит на высшем уровне более десяти лет.

"Эта женщина — лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом", — сказал Менцер.

Портал 444.hu обратил внимание, что она же сопровождала Орбана во время визита в Москву на похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева в сентябре 2023 года, а также на переговорах с Путиным в Кремле в июле 2024-го, тогда перевод публичной части был гораздо точнее.