В Венесуэле рассказали, что значит заявление США о закрытии неба

БЕНГАЗИ, 30 ноя - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о бесполетной зоне над Венесуэлой может быть прелюдией к военному вмешательству и агрессии, заявила РИА Новости член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, политик ливанского происхождения Изабель Франжье.
В субботу Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
29 ноября, 22:32
"Недавнее решение Вашингтона считать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающие к ней территории "полностью закрытой зоной" под предлогом борьбы с наркотрафиком – провокационный шаг в рамках крупного плана по военному окружению нашей страны. Это может быть прелюдией к попытке прямого военного вторжения или обеспечению прикрытия для каких-либо агрессивных действий против нашего народа и легитимного правительства", - сказала Франжье.
Она подчеркнула, что Венесуэла "не будет сидеть сложа руки перед лицом каких-либо нарушений территориальных вод или воздушного пространства".
"Эти действия не являются сюрпризом, они – продолжение нетрадиционной войны, которую ведет Вашингтон против нас, включая удушающие экономические санкции, вводящие в заблуждение кампании в СМИ и попытки создания нелегитимного параллельного правительства", - добавила политик.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.