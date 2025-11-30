В Венесуэле рассказали, что значит заявление США о закрытии неба

БЕНГАЗИ, 30 ноя - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о бесполетной зоне над Венесуэлой может быть прелюдией к военному вмешательству и агрессии, заявила РИА Новости член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, политик ливанского происхождения Изабель Франжье.

"Недавнее решение Вашингтона считать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающие к ней территории "полностью закрытой зоной" под предлогом борьбы с наркотрафиком – провокационный шаг в рамках крупного плана по военному окружению нашей страны. Это может быть прелюдией к попытке прямого военного вторжения или обеспечению прикрытия для каких-либо агрессивных действий против нашего народа и легитимного правительства", - сказала Франжье.

Она подчеркнула, что Венесуэла "не будет сидеть сложа руки перед лицом каких-либо нарушений территориальных вод или воздушного пространства".

"Эти действия не являются сюрпризом, они – продолжение нетрадиционной войны, которую ведет Вашингтон против нас, включая удушающие экономические санкции, вводящие в заблуждение кампании в СМИ и попытки создания нелегитимного параллельного правительства", - добавила политик.