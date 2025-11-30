Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители компании Pegas Touristik заявили РИА Новости, что в английский перевод их сообщения об отъезде россиян из Венесуэлы закралась ошибка, в тексте шла речь о возвращении туристов в запланированные сроки, а не об их эвакуации.