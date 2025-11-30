Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители компании Pegas Touristik заявили РИА Новости, что в английский перевод их сообщения об отъезде россиян из Венесуэлы закралась ошибка, в тексте шла речь о возвращении туристов в запланированные сроки, а не об их эвакуации.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что россиян собираются эвакуировать из Венесуэлы.
«
"Ошибка закралась в английский перевод пресс-релиза (туркомпании - ред.), которая перевела возвращение туристов, как эвакуацию. Ориентируйтесь на русский пресс-релиз "Пегаса", - сообщили в Pegas Touristik.
В воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в связи с обострением обстановки и возможными рисками для гражданских авиарейсов в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванными напряженностью в отношениях между Каракасом и Вашингтоном, компания Pegas Touristik приняла решение об изменении маршрута ближайшего рейса на венесуэльский остров Маргарита: его пассажиров доставят на отдых в Варадеро, на Кубу.
"Сообщаем об отмене рейса, запланированного на 1 декабря по маршруту Москва – Порламар (город на острове Маргарита - ред.). Альтернативным вариантом станет рейс Москва – Варадеро", – сообщила АТОР со ссылкой на представителей Pegas Touristik.
В ассоциации позднее уточнили, что никаких "эвакуационных" рейсов из Венесуэлы не планируется.