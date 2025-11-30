Рейтинг@Mail.ru
Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:29 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058803904.html
Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой
Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой - РИА Новости, 30.11.2025
Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой
Представители компании Pegas Touristik заявили РИА Новости, что в английский перевод их сообщения об отъезде россиян из Венесуэлы закралась ошибка, в тексте шла РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:29:00+03:00
2025-11-30T23:29:00+03:00
туризм
в мире
венесуэла
москва
каракас
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821345228_0:261:2520:1679_1920x0_80_0_0_b06e8c59cdd85d055acbcbf4a7eeb12b.jpg
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058747643.html
https://ria.ru/20251130/ssha-2058765514.html
венесуэла
москва
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821345228_0:0:2241:1680_1920x0_80_0_0_807670be869fbb773720664838f0741e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, москва, каракас, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, В мире, Венесуэла, Москва, Каракас, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туроператор объяснил сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы ошибкой

"Пегас" объяснил сообщения об эвакуации россиян из Венесуэлы ошибкой перевода

© AP Photo / Matias DelacroixДети на пляже в Ла-Гуайра, Венесуэла
Дети на пляже в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Дети на пляже в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители компании Pegas Touristik заявили РИА Новости, что в английский перевод их сообщения об отъезде россиян из Венесуэлы закралась ошибка, в тексте шла речь о возвращении туристов в запланированные сроки, а не об их эвакуации.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что россиян собираются эвакуировать из Венесуэлы.
Туристы на пляже в Варадеро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США
Вчера, 15:56
«
"Ошибка закралась в английский перевод пресс-релиза (туркомпании - ред.), которая перевела возвращение туристов, как эвакуацию. Ориентируйтесь на русский пресс-релиз "Пегаса", - сообщили в Pegas Touristik.
В воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в связи с обострением обстановки и возможными рисками для гражданских авиарейсов в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванными напряженностью в отношениях между Каракасом и Вашингтоном, компания Pegas Touristik приняла решение об изменении маршрута ближайшего рейса на венесуэльский остров Маргарита: его пассажиров доставят на отдых в Варадеро, на Кубу.
"Сообщаем об отмене рейса, запланированного на 1 декабря по маршруту Москва – Порламар (город на острове Маргарита - ред.). Альтернативным вариантом станет рейс Москва – Варадеро", – сообщила АТОР со ссылкой на представителей Pegas Touristik.
В ассоциации позднее уточнили, что никаких "эвакуационных" рейсов из Венесуэлы не планируется.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Ситуация с отдыхом россиян в Венесуэле остается стабильной, заявили в РСТ
Вчера, 17:37
 
ТуризмВ миреВенесуэлаМоскваКаракасАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала