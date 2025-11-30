https://ria.ru/20251130/venesuela-2058796932.html
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы
Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов из Венесуэлы никто не планирует, отдых туристов закончится в плановые сроки, за ними прибудет пустой РИА Новости, 30.11.2025
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы
АТОР: никаких эвакуационных рейсов для срочного вывоза россиян из Венесуэлы нет