В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов из Венесуэлы никто не планирует, отдых туристов закончится в плановые сроки, за ними прибудет пустой самолет в Москву, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).