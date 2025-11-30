Рейтинг@Mail.ru
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы
Туризм
 
22:22 30.11.2025 (обновлено: 23:23 30.11.2025)
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы
Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов из Венесуэлы никто не планирует, отдых туристов закончится в плановые сроки, за ними прибудет пустой РИА Новости, 30.11.2025
В АТОР опровергли сообщения о срочной эвакуации россиян из Венесуэлы

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов из Венесуэлы никто не планирует, отдых туристов закончится в плановые сроки, за ними прибудет пустой самолет в Москву, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов оттуда никто не планирует. Как мы ранее писали, отдых туристов в Венесуэле закончится в плановые сроки - за ними прибудет пустой самолет той же авиакомпании для вывоза прямым рейсом в Москву", - сообщили в ассоциации.
Никто не заканчивает отдых досрочно и не эвакуируется, добавили в АТОР.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Ситуация с отдыхом россиян в Венесуэле остается стабильной, заявили в РСТ
Вчера, 17:37
 
ТуризмВенесуэлаМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
