АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik повезет пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Венесуэле на Варадеро на Кубе, решение принято в связи с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за конфликта с США, сообщила в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).