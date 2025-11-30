Рейтинг@Mail.ru
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:56 30.11.2025 (обновлено: 15:58 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058747643.html
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США - РИА Новости, 30.11.2025
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США
Туроператор Pegas Touristik повезет пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Венесуэле на Варадеро на Кубе, решение принято в связи с потенциальной... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:56:00+03:00
2025-11-30T15:58:00+03:00
туризм
венесуэла
варадеро
куба
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820618776_0:21:3283:1868_1920x0_80_0_0_69957422a728e03c35aef04e124edc4d.jpg
https://ria.ru/20251129/venesuela-2058663254.html
венесуэла
варадеро
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820618776_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_82a77730a8b2d7cd23460456f049af04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, варадеро, куба, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Венесуэла, Варадеро, Куба, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР рассказала, куда полетят россияне вместо Венесуэлы на фоне угроз США

АТОР: российские туристы полетят на Кубу вместо Венесуэлы на фоне угроз США

© AP Photo / Ismael FranciscoТуристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Ismael Francisco
Туристы на пляже в Варадеро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik повезет пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Венесуэле на Варадеро на Кубе, решение принято в связи с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за конфликта с США, сообщила в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва – Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва – Варадеро", – цитирует АТОР сообщение Pegas Touristik.
В ассоциации указывают, что туроператор предоставит туристам выбор: или разместиться в отелях аналогичного (или, в ряде случаев – более высокого класса) в Варадеро, или в случае отказа туристов от отдыха на Кубе, оставит средства за аннулированные брони на депозите на будущие бронирования.
Кроме того, остальные запланированные рейсы в Венесуэлу также будут выполняться на Кубу в Варадеро. При этом восстановление полетной программы в Венесуэлу запланировано после нормализации обстановки, заключили в АТОР.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
29 ноября, 22:32
 
ТуризмВенесуэлаВарадероКубаАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала