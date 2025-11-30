Рейтинг@Mail.ru
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters - РИА Новости, 30.11.2025
15:27 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
международная организация гражданской авиации
оон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, международная организация гражданской авиации, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Международная организация гражданской авиации, ООН
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters

Reuters: Венесуэла готовится к партизанской войне в случае вторжения США

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Венесуэла рассматривает два варианта ответных действий в случае вторжения США, среди них организация партизанской борьбы во множестве точек по всей стране и намеренное провоцирование беспорядков в столице Каракасе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Как свидетельствуют источники и документы планирования, с которыми ознакомилось агентство Рейтер, Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в случае воздушного или наземного нападения США", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
Источники полагают, что в первом случае небольшие воинские подразделения в более чем 280 точках Венесуэлы будут осуществлять акты саботажа и применять другие методы партизанской борьбы. По словам одного из источников, подразделениям отдан приказ рассредоточиться и укрыться в разных местах в случае нападения.
"Вторая стратегия, называемая "анархизацией", которую официальные лица не признавали, предполагает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице Каракасе и вывода Венесуэлы из-под контроля", - добавляет агентство.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
16 ноября, 12:00
 
