Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058682868.html
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан - РИА Новости, 30.11.2025
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан
Венесуэла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной подготовит особые меры по организации выезда и... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T06:03:00+03:00
2025-11-30T06:03:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
дельси родригес
николас мадуро
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/23/315002325_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_eeb169ec72871bdd6a75ef46dc834fa7.jpg
https://ria.ru/20251130/ssha-2058680256.html
https://ria.ru/20251129/venesuela-2058663254.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/23/315002325_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_84bf2586fc7bbc65dc4a675691cab597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, дельси родригес, николас мадуро, международная организация гражданской авиации, оон, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Дельси Родригес, Николас Мадуро, Международная организация гражданской авиации, ООН, NBC
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан

Венесуэла из-за угроз США введет особые меры для выезда и возвращения граждан

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной подготовит особые меры по организации выезда и возвращения граждан, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.
"Правительство США удовлетворяет просьбу Марии Мачадо, чтобы попытаться заблокировать воздушное пространство Венесуэлы. Перед лицом этой агрессии президент Николас Мадуро распорядился о специальном плане для возвращения венесуэльцев, застрявших в других странах, а также об облегчении маршрутов выезда для тех, кому необходимо путешествовать за пределы нашей территории", - говорится в публикации Telegram-канала Родригес.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле
04:59
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Венесуэла, по словам Родригес, "задействовала все многосторонние механизмы, соответствующие международному праву, для немедленного прекращения этого нелегитимного и незаконного действия".
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
Вчера, 22:32
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампДельси РодригесНиколас МадуроМеждународная организация гражданской авиацииООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала