Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной подготовит особые меры по организации выезда и возвращения граждан, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.