Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной подготовит особые меры по организации выезда и возвращения граждан, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.
"Правительство США удовлетворяет просьбу Марии Мачадо, чтобы попытаться заблокировать воздушное пространство Венесуэлы. Перед лицом этой агрессии президент Николас Мадуро распорядился о специальном плане для возвращения венесуэльцев, застрявших в других странах, а также об облегчении маршрутов выезда для тех, кому необходимо путешествовать за пределы нашей территории", - говорится в публикации Telegram-канала Родригес.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Венесуэла, по словам Родригес, "задействовала все многосторонние механизмы, соответствующие международному праву, для немедленного прекращения этого нелегитимного и незаконного действия".
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.