На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Украина примет условия американского плана по завершению конфликта, если на Киев надавят США, передает Yle.
«
"Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия", — приводят в публикации слова министра.
Валтонен также назвала процесс завершения конфликта трудным.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.