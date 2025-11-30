Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине
12:43 30.11.2025
На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине
На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Украина примет условия американского плана по завершению конфликта, если на Киев надавят США, передает Yle. РИА Новости, 30.11.2025
в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, вооруженные силы украины
На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине

Валтонен: Украина примет условия плана США под давлением Вашингтона

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Украина примет условия американского плана по завершению конфликта, если на Киев надавят США, передает Yle.
"Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия", — приводят в публикации слова министра.
Валтонен также назвала процесс завершения конфликта трудным.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг президент Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
