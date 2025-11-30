Европа закрыла глаза на коррупционный скандал на Украине, отметил Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Страны Европы, которые за годы боевых действий отправили на Украину миллиарды, не осудили коррупционный скандал в Киеве с хищением денежных средств, обратил внимание генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
"Вообще, трудно себе представить, что за океаном и в Европе за годы боевых действий на Украине никто так и не заметил, как шайка Зеленского ворует их миллиарды, взятые из карманов европейских и американских налогоплательщиков. Вот и Лешек Миллер не верит, что Запад ничего не знал о хищениях, и не удивится, если выяснится, что европейцы и сами кормились из того же корыта... И действительно, когда чудовищная коррупция на Украине вскрылась, реакции из европейских столиц не последовало. Только Венгрия и Словакия возмутились. Остальные словно воды в рот набрали. Ни слова осуждения, ни призыва все выяснить, организовать какую-то международную следственную группу, наказать виновных. Как будто в расследовании боялись выйти на самих себя", — сказал он.
Он также прокомментировал отставку Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского и обратил внимание на то, что тот входил в ближний круг главы киевского режима.
"У запущенного с подачи ФБР США антикоррупционного расследования в ближайшем окружении Зеленского "богатая жатва". После обысков на работе и дома у главы президентской администрации Андрея Ермака поменялись жизненные планы. Сейчас он должен был во главе украинской делегации вылетать в США на переговоры, но отставка оставляет его дома... Ближе человека в структуре киевской власти к Зеленскому не было и нет. Андрей Ермак — до недавних дней глава офиса президента и, по утверждениям знающих людей, серый кардинал украинской политики. Глава делегации Украины на переговорах с США. В секретных чатах прозвище — Али-Баба. Распасовщик власти и денег. Отставку на этой неделе после обысков по коррупционным подозрениям на работе и дома сравнивают с политическим землетрясением, последствия которого даже трудно просчитать", — подытожил Киселев.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. Комментируя призывы уволить Ермака, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
