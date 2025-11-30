Рейтинг@Mail.ru
Европа закрыла глаза на коррупционный скандал на Украине, отметил Киселев
20:33 30.11.2025 (обновлено: 22:47 30.11.2025)
Европа закрыла глаза на коррупционный скандал на Украине, отметил Киселев
Европа закрыла глаза на коррупционный скандал на Украине, отметил Киселев
Европа закрыла глаза на коррупционный скандал на Украине, отметил Киселев

Киселев: Европа не осудила коррупционный скандал в энергетике на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Страны Европы, которые за годы боевых действий отправили на Украину миллиарды, не осудили коррупционный скандал в Киеве с хищением денежных средств, обратил внимание генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
"Вообще, трудно себе представить, что за океаном и в Европе за годы боевых действий на Украине никто так и не заметил, как шайка Зеленского ворует их миллиарды, взятые из карманов европейских и американских налогоплательщиков. Вот и Лешек Миллер не верит, что Запад ничего не знал о хищениях, и не удивится, если выяснится, что европейцы и сами кормились из того же корыта... И действительно, когда чудовищная коррупция на Украине вскрылась, реакции из европейских столиц не последовало. Только Венгрия и Словакия возмутились. Остальные словно воды в рот набрали. Ни слова осуждения, ни призыва все выяснить, организовать какую-то международную следственную группу, наказать виновных. Как будто в расследовании боялись выйти на самих себя", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Все получилось: Украина обрекла Европу на адскую нищету
Вчера, 08:00
Он также прокомментировал отставку Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского и обратил внимание на то, что тот входил в ближний круг главы киевского режима.
"У запущенного с подачи ФБР США антикоррупционного расследования в ближайшем окружении Зеленского "богатая жатва". После обысков на работе и дома у главы президентской администрации Андрея Ермака поменялись жизненные планы. Сейчас он должен был во главе украинской делегации вылетать в США на переговоры, но отставка оставляет его дома... Ближе человека в структуре киевской власти к Зеленскому не было и нет. Андрей Ермак — до недавних дней глава офиса президента и, по утверждениям знающих людей, серый кардинал украинской политики. Глава делегации Украины на переговорах с США. В секретных чатах прозвище — Али-Баба. Распасовщик власти и денег. Отставку на этой неделе после обысков по коррупционным подозрениям на работе и дома сравнивают с политическим землетрясением, последствия которого даже трудно просчитать", — подытожил Киселев.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Ермак после увольнения был у Зеленского, заявили в Раде
Вчера, 12:08
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. Комментируя призывы уволить Ермака, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака
29 ноября, 21:29
 
