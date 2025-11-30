Рейтинг@Mail.ru
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 30.11.2025
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Главный вопрос к американо-украинским переговорам по мирному урегулированию в воскресенье заключается в том, как Россия отнесется к их предложениям, пишет... РИА Новости, 30.11.2025
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный вопрос к американо-украинским переговорам по мирному урегулированию в воскресенье заключается в том, как Россия отнесется к их предложениям, пишет Financial Times.
"Главный вопрос, нависший над переговорами между США и Украиной, — одобрит ли Россия какие-либо предложения, согласованные между Вашингтоном и Киевом", — говорится в материале.
Американский флаг перед Белым домом
США хотят договориться с Украиной по территориям и гарантиям, пишет Axios
Вчера, 18:01
Как напомнили в FT, Москва по праву уверена в том, что преимущество на поле боя остается за ней.
В воскресенье секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил о начале встречи с представителями США в Флориде.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на фронте. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
Вчера, 18:57
 
