FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный вопрос к американо-украинским переговорам по мирному урегулированию в воскресенье заключается в том, как Россия отнесется к их предложениям, пишет Financial Times.
Как напомнили в FT, Москва по праву уверена в том, что преимущество на поле боя остается за ней.
В воскресенье секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил о начале встречи с представителями США в Флориде.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на фронте. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.