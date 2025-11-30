Рейтинг@Mail.ru
Умеров сообщил о начале встречи по урегулированию украинского кризиса
18:35 30.11.2025 (обновлено: 18:36 30.11.2025)
Умеров сообщил о начале встречи по урегулированию украинского кризиса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 30.11.2025
Умеров сообщил о начале встречи по урегулированию украинского кризиса

© AP Photo / Michael ProbstРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил о начале встречи с представителями США.
В субботу Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе. Госдепартамент США подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье
29 ноября, 21:40
"В США уже началась встреча украинской делегации с американской стороной, посвященная шагам по достижению справедливого мира", - говорится в публикации в Telegram-канале Умерова.
К посту также прикреплена фотография представителей Украины и США.
В воскресенье Умеров опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что переговоры украинской и американской делегаций в США по урегулированию на Украине начались. Через некоторое время он удалил публикацию.
В пятницу Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного с поста главы его офиса Андрея Ермака. В состав делегации также вошли начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
29 ноября, 16:15
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров
Вчера, 17:03
 
