Умеров удалил пост о начале встречи с американской делегацией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил пост о начале переговоров с американской делегацией по урегулированию конфликта.

Незадолго до этого он написал в Telegram-канале, что встреча уже идет.

Накануне Умеров сообщил, что украинская делегация направилась в США для участия в переговорном процессе. По данным агентства Reuters, с американской стороны в нем примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Со стороны Киева — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*, первый замглавы МИД Сергей Кислица и другие.

В первой половине следующей недели ожидается встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Вместе со спецпосланником прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.

В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.