Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 30.11.2025
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Песков: вокруг Украины что-то происходит, это очевидно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Вокруг Украины, где разразился коррупционный скандал, что-то происходит, это очевидно, но гадать, является ли происходящее сигналами с Запада - удел политологов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным он выразил мнение, что западники так или иначе контролируют структуры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Это, наверное, удел политологов гадать, что это - сигналы или не сигналы. Но то, что что-то происходит, это очевидно", - сказал Песков в комментарии Зарубину, отвечая на вопрос о том, является ли работа НАБУ некими сигналами с Запада.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Железняк 28 ноября заявил, что НАБУ и САП провели обыски у бывшего тогда главой офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Кремле заявили о токсичности киевского режима
19 ноября, 12:37
 
