Украина ввела санкции против нефтегазовых компаний России

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против нефтегазовых компаний РФ, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских НПЗ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В опубликованном указе – 26 компаний, в том числе "Роснефть", "Лукойл-Западная Сибирь", Лукойл-Калининградморнефть", "Оренбургнефть", "Краснодарнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Грознефтегаз", "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", "Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "Сибирская нефтегазовая компания".
Еще одним указом Зеленский ввел санкции против 13 российских компаний и организаций. Среди них благотворительные фонды "Братское сердце", "Гуманитарный фонд Крыма", "Свой дом", "Благотворительный фонд Захара Прилепина", компания "Экопром", конструкторское бюро "Валькирия", российский оператор сотовой связи "Т2 Мобайл", Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, "Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова".
Также санкции введены против 36 физических лиц – граждан РФ.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.