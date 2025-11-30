Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава СНБО Украины мог торговать санкционными списками, считает эксперт - РИА Новости, 30.11.2025
15:09 30.11.2025 (обновлено: 15:10 30.11.2025)
Экс-глава СНБО Украины мог торговать санкционными списками, считает эксперт
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов мог торговать санкционными списками, считает украинский политолог, директор... РИА Новости, 30.11.2025
украина
украина, алексей данилов, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, энергоатом
Украина, Алексей Данилов, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Энергоатом
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов мог торговать санкционными списками, считает украинский политолог, директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.
Данилов занимал кресло секретаря СНБО с 2019 по 2024 год.
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко
3 мая 2024, 01:29
«

"На новой порции "пленок (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура - ред.) Миндича" могут быть данные, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов торговал санкционными списками", - говорится в блоге Миселюка, опубликованном на украинском сайте "Цензор.нет".

Ссылаясь на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), он сообщил, что детективы установили еще ряд чиновников, которые фигурируют на "пленках Миндича" под разными позывными. В частности, под прозвищем "Молдован" или "Хухря" проходит Данилов.
"На пленках есть подробности того, как Данилов продавал свои услуги потенциальным жертвам санкционных списков и как отчитывался за проделанную работу, предоставляя подробные отчеты с пошаговым лоббизмом… Отчеты от "Хухри", которые направлялись различным бизнесменам за внесение и невнесение в санкционные списки, были найдены в офисе Миндича. Там указано, что "Молдован", он же "Хухря", оперировал суммами, которые колеблются от 300 до 500 тысяч долларов", - отметил Миселюк.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
23 ноября, 12:51
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Железняк 28 ноября заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего тогда главой офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Экс-членов СНБО заочно обвинили в гибели мирных жителей в Донбассе
17 января, 10:50
 
Украина Алексей Данилов Тимур Миндич Владимир Зеленский Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Совет национальной безопасности и обороны Украины Энергоатом
 
 
Заголовок открываемого материала