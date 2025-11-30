Экс-глава СНБО Украины мог торговать санкционными списками, считает эксперт

"На пленках есть подробности того, как Данилов продавал свои услуги потенциальным жертвам санкционных списков и как отчитывался за проделанную работу, предоставляя подробные отчеты с пошаговым лоббизмом… Отчеты от "Хухри", которые направлялись различным бизнесменам за внесение и невнесение в санкционные списки, были найдены в офисе Миндича. Там указано, что "Молдован", он же "Хухря", оперировал суммами, которые колеблются от 300 до 500 тысяч долларов", - отметил Миселюк.