Экс-глава СНБО Украины мог торговать санкционными списками, считает эксперт

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов мог торговать санкционными списками, считает украинский политолог, директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.
3 мая 2024, 01:29
"На новой порции "пленок (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура - ред.) Миндича" могут быть данные, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов торговал санкционными списками", - говорится в блоге Миселюка, опубликованном на украинском сайте "Цензор.нет".
Ссылаясь на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), он сообщил, что детективы установили еще ряд чиновников, которые фигурируют на "пленках Миндича" под разными позывными. В частности, под прозвищем "Молдован" или "Хухря" проходит Данилов.
"На пленках есть подробности того, как Данилов продавал свои услуги потенциальным жертвам санкционных списков и как отчитывался за проделанную работу, предоставляя подробные отчеты с пошаговым лоббизмом… Отчеты от "Хухри", которые направлялись различным бизнесменам за внесение и невнесение в санкционные списки, были найдены в офисе Миндича. Там указано, что "Молдован", он же "Хухря", оперировал суммами, которые колеблются от 300 до 500 тысяч долларов", - отметил Миселюк.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Железняк 28 ноября заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего тогда главой офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.