14:56 30.11.2025
МИД России прокомментировал украинские теракты в Черном море

Захарова: спонсорам Киева важно отвлечь внимание от коррупционного скандала

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Спонсорам Киева важно было при помощи терактов в Черном море переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные "перемоги" на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации
15 октября, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЧерное мореУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
