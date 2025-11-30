Рейтинг@Mail.ru
В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
14:49 30.11.2025 (обновлено: 15:31 30.11.2025)
В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
На Украине скоро произойдет ряд резонансных отставок чиновников, предположил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2025
2025
Депутат Рады Дмитрук предрек ряд громких отставок на Украине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Украине скоро произойдет ряд резонансных отставок чиновников, предположил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Уход Ермака — это только начало. Отставка одной лишь фигуры не приводит к системным переменам в обществе. Можно прогнозировать, что в ближайшее время ожидается ряд громких отставок людей, связанных с Ермаком. И многим будет казаться, что этого абсолютно достаточно. Но это заблуждение. Главное — в отставку должен уйти Владимир Зеленский!" — написал он.
Дмитрук отметил, что именно Зеленский является "реальным творцом беззакония и коррупции на Украине".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Заголовок открываемого материала