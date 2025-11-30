https://ria.ru/20251130/ukraina-2058712565.html
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны - РИА Новости, 30.11.2025
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:35:00+03:00
2025-11-30T11:35:00+03:00
2025-11-30T11:35:00+03:00
в мире
украина
норвегия
россия
денис шмыгаль
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251127/kiev-2057956365.html
украина
норвегия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия, россия, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Норвегия, Россия, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Шмыгаль: Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ