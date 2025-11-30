Рейтинг@Mail.ru
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны - РИА Новости, 30.11.2025
11:35 30.11.2025
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны - РИА Новости, 30.11.2025
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
Украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
украина
норвегия
россия
денис шмыгаль
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
украина
норвегия
россия
в мире, украина, норвегия, россия, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Норвегия, Россия, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны

Шмыгаль: Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ.
«
"Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии… Следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина поделится с Норвегией своими инновациями, взамен получит производственную площадку, которая обеспечит ВСУ современными дронами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках
В миреУкраинаНорвегияРоссияДенис ШмыгальСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
