На Украине назвали адмирала Ушакова символом российского империализма

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал выдающегося русского флотоводца Федора Ушакова якобы символом "российского империализма", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными, опубликованными на сайте института.
"Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
В частности, в список внесен адмирал Ушаков. Он был прославлен Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года.
Ранее украинский институт нацпамяти внес в этот список русского ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева, адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова, императора Петра І.
Термин "российская имперская политика" на Украине активно начал использоваться в последние годы. Украинский парламент в 2023 году принял закон "об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии", который по факту стал следующим этапом борьбы киевского режима со всем, что связано не только с Советским союзом, но и с Россией.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе, с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.