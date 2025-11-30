На Украине назвали адмирала Ушакова символом российского империализма

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал выдающегося русского флотоводца Федора Ушакова якобы символом "российского империализма", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными, опубликованными на сайте института.

"Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.