Украинский пленный рассказал, что ВСУ не выдавали обезболивающее
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не выдавали обезболивающее
Военнослужащим ВСУ в Сумской области не выдавали медикаменты и обезболивающее
КУРСК, 30 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что военнослужащим в Сумской области не выдавали даже необходимых медикаментов, включая обезболивающее.
"Кроме бинтов, перевязок, ножниц и маркера больше ничего. Ни обезбола, ничего такого", - отметил военнослужащий.
Виктор объяснил, что на военных учениях им не объяснили, что делать в случае серьезного ранения.
"Нам только объясняли, как рану перевязать, как перелом палками можно сделать (зафиксировать – ред.) вместо шины. Много мне не рассказывали, у нас толком медицины и не было" - подчеркнул пленный.