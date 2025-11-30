Украинский пленный рассказал, что ВСУ не выдавали обезболивающее

КУРСК, 30 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что военнослужащим в Сумской области не выдавали даже необходимых медикаментов, включая обезболивающее.

"Кроме бинтов, перевязок, ножниц и маркера больше ничего. Ни обезбола, ничего такого", - отметил военнослужащий.

Виктор объяснил, что на военных учениях им не объяснили, что делать в случае серьезного ранения.