В Сумской области взорвался крупный склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2025
06:33 30.11.2025
В Сумской области взорвался крупный склад боеприпасов ВСУ
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупный склад боеприпасов ВСУ взорвался в Сумской области, есть погибшие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Песковка Сумской области из-за нарушения требований безопасности произошел взрыв крупного склада боеприпасов для ВСУ. Есть погибшие среди военнослужащих ВСУ, обслуживающих объект", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Сумская область Вооруженные силы Украины В мире
 
 
