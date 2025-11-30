https://ria.ru/20251130/ukraina-2058685049.html
В Сумской области взорвался крупный склад боеприпасов ВСУ
Крупный склад боеприпасов ВСУ взорвался в Сумской области, есть погибшие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.11.2025
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
