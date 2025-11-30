В подполье рассказали, что должность в ТЦК можно купить

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Стать сотрудником украинских ТЦК, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, можно за взятку в 100 тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Идут туда блатные, кто может заплатить. Устроиться в ТЦК стоит от 100 тысяч долларов, зависит от должности", - объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что "оплатить" трудоустройство в ТЦК выгодно, ведь военкомы получают крупные суммы от мобилизованных.
"Выгода простая - выход из здания ТЦК стоит 10-15 тысяч долларов", - подчеркнул представитель Stop Grave.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.