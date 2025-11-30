Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина. Архивное фото

Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина

© AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина

В подполье рассказали, что должность в ТЦК можно купить

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Стать сотрудником украинских ТЦК, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, можно за взятку в 100 тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

"Идут туда блатные, кто может заплатить. Устроиться в ТЦК стоит от 100 тысяч долларов, зависит от должности", - объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что "оплатить" трудоустройство в ТЦК выгодно, ведь военкомы получают крупные суммы от мобилизованных.

"Выгода простая - выход из здания ТЦК стоит 10-15 тысяч долларов", - подчеркнул представитель Stop Grave.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.