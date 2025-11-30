Рейтинг@Mail.ru
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный - РИА Новости, 30.11.2025
02:05 30.11.2025 (обновлено: 11:32 30.11.2025)
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный - РИА Новости, 30.11.2025
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный
Украина не может отвергать вариант долгосрочного прекращения конфликта, заявил экс-глава генштаба ВСУ и действующий посол Киева в Британии Валерий Залужный. РИА Новости, 30.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, киев, сша, валерий залужный, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, США, Валерий Залужный, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный

Посол Залужный: Украина не может отвергать долгосрочное прекращение конфликта

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украина не может отвергать вариант долгосрочного прекращения конфликта, заявил экс-глава генштаба ВСУ и действующий посол Киева в Британии Валерий Залужный.
"Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы – распада Российской империи. Но не можем отвергать и вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения", - написал Залужный в статье для издания Liga.net.
Завершение конфликта сегодня, по мнению Залужного, маловероятно из-за отсутствия для сторон конфликта четких гарантий безопасности, в том числе экономических.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Заголовок открываемого материала