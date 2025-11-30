Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава военного комитета НАТО заявил о риске разрушения Украины - РИА Новости, 30.11.2025
00:45 30.11.2025
Экс-глава военного комитета НАТО заявил о риске разрушения Украины
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Существует риск разрушения Украины на фоне высоких потерь ВСУ, дезертирства и коррупционных скандалов, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"Потери (на фронте - ред.) чрезвычайно высоки. Число дезертиров чрезвычайно высоко. Поддержки (Владимира Зеленского - ред.) со стороны населения, особенно из-за последних событий в связи с этими коррупционными скандалами... практически больше нет. Это означает, что существует риск, что произойдет разрушение Украины", - сказал Куят швейцарскому изданию Weltwoche.
Ранее газета Monde писала о том, что чиновники стран Евросоюза удивлены отставке Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, поскольку считали его человеком, на котором держалась вся украинская система власти.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
