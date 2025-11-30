Экс-глава военного комитета НАТО заявил о риске разрушения Украины

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Существует риск разрушения Украины на фоне высоких потерь ВСУ, дезертирства и коррупционных скандалов, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

"Потери (на фронте - ред.) чрезвычайно высоки. Число дезертиров чрезвычайно высоко. Поддержки (Владимира Зеленского - ред.) со стороны населения, особенно из-за последних событий в связи с этими коррупционными скандалами... практически больше нет. Это означает, что существует риск, что произойдет разрушение Украины", - сказал Куят швейцарскому изданию Weltwoche.

Ранее газета Monde писала о том, что чиновники стран Евросоюза удивлены отставке Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, поскольку считали его человеком, на котором держалась вся украинская система власти.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.