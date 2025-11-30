"Добей его": Киев проиграл смертельную битву

Как люди, чья профессия прежде была связана с кино, Владимир Зеленский и его "зеленый кардинал" Андрей Ермак должны были распознать пытку электричеством, принятую среди экранной мафии. Разряд, потом вопрос, если ответ неправильный — еще разряд. А потом еще и еще.

Зеленский понял, что дело дрянь, и сделал вид, будто готов сотрудничать: публично поддержал НАБУ, одновременно назначив ответственными за переговоры о мире своих адъютантов — Ермака и главу СНБО Рустема Умерова . Очевидно, он полагал, что это хотя бы на время выведет их из-под удара и выиграет время для контратаки. Однако времени не было, американцы торопили, а Ермак, будучи главой делегации, публично заявил, что Киев не согласится на вывод ВСУ из Донбасса . Это был неправильный ответ.

На следующий день последовали обыски НАБУ уже у Ермака и его формально добровольная отставка, а сразу после этого в Киев вернется Дрисколл и повторит свой вопрос. Если ответ ему опять не понравится, обыски ждут Умерова. А потом с аудиозаписей из архива НАБУ прорвется хриплый голосок самого Зеленского. Это, так сказать, максимальный разряд.

В ближайшее время он, возможно, не пригодится: Зеленский уже сломлен. Если в случае с Миндичем у него только кошелек отняли, то в случае с Ермаком обе руки оторвало.

Если смотреть на криворожца как на мафиозного босса, Ермак совмещал функции консильери и капо, через него осуществлялось руководство всем государством. Он был одновременно наставником и заместителем, грозой врагов и другом сердечным. Вместе работали в кино. Вместе основали криворожскую школу дипломатии. Вместе стоили диктатуру. Вместе лечились в санатории от коронавируса.

"Он вместе со мной пришел и вместе со мной уйдет", — говаривал головнокомандувач ЗСУ (ВСУ) про свою машерочку.

Ермак решал для шефа проблемы, а теперь сам стал проблемой. Вместе им уже не выбраться, только по одному.

Судя по динамике разрядов и вопросов, руководят действиями следователей американцы. Они давно точили зубы на Ермака. "Зеленый кардинал" резко не нравился команде Дональда Трампа . Что интересно, команде Джо Байдена он тоже сильно не нравился.

Широко разошлась история о том, будто в Вашингтоне не понимали английский язык в исполнении Ермака и сомневались, что он правильно понимает сказанное ему, поскольку "зеленый кардинал" всегда все делал по-своему.

Меж тем Ермак окончил престижный по украинским меркам Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил диплом переводчика с английского. Это, конечно, не означает, что он на самом деле знает язык. Но вряд ли именно язык стал главной проблемой при коммуникации с Вашингтоном. Главная проблема была в том, что Ермак ориентировался на Лондон , где его прекрасно понимали.

Это дополняет кинематографический образ с пытками, поскольку хорошие парни не пытают электричеством даже плохих парней. Американцы — тоже плохие парни. Они наказывают Ермака за работу на конкурирующую организацию, а не за то, что он фактический лидер украинской "партии войны".

При новом боссе американцы решили, что им нужен мир. Поскольку Лондону по-прежнему нужна война, без отсечения его щупальцев в Киеве мира на Украине не будет — и Ермак это на свою беду продемонстрировал. Но грубоватые методы американцев эффективны только на первом этапе и в ограниченной зоне. Так просто, одним ударом, "зеленого кардинала" и его британских покровителей не убьешь.

В фантастической вселенной "Смертельная битва" (Mortal Combat) есть бессмертный персонаж, источник сил которого — души сотен воинов. Зовут его Ермак, но украинского Ермака объединяет с ним не только это. Бормановское могущество "зеленого кардинала" построено на сотнях назначенцев во всех ветвях власти. Вне ермаковского контроля только разведка (из-за конфликта с главой ГУР Кириллом Будановым по кличке Мамкин Пирожок) и часть парламента (из-за конфликта с лидером пропрезидентской фракции Давидом Арахамией , которому подошла бы кличка Паук).

Это дает Ермаку шанс на маневр. Возможность уйти так, чтобы остаться. Если ему не предъявят обвинений (а пока что не предъявили, удовлетворившись отставкой), главой президентского офиса станет кто-нибудь из аватаров Ермака, а наиболее вероятным кандидатом украинские политологи называют нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко — любимую ученицу "зеленого кардинала".

Через этот нехитрый фокус правящий дуэт попробует сохранить управляемость политической системы. Поэтому если американцы действительно заинтересованы в быстром результате, нужно добивать Ермака. Finish him, как говорят в "Смертельной битве".

Глобально эта парочка свою смертельную битву уже проиграла, но это не значит, что заканчивается война. Британцы привычно запасли фигуру в кармане — генерала Валерия Залужного , которого вернут на доску сразу же, как американцы обрушат режим Ермака — Зеленского.

Программа у Залужного плюс-минус та же: ослабление России как цель и война до последнего украинца как метод. Но он непричастен к моральному и политическому банкротству режима Зеленского и может внушить Украине надежду, которая в ее ситуации — лишняя роскошь.

Выгода России от происходящего не в ликвидации недоговороспособного режима, потому что на смену ему может прийти столь же недоговороспособный режим, только свеженький. Выгода в управленческом хаосе и шоке, который породила американская пытка электричеством. Покуда система так или иначе не восстановится, Украине гарантированы разброд и шатания в элите и в войсках, что дает возможность для применения знаменитой стратагемы наших китайских товарищей "ловля рыбы в мутной воде".