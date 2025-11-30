"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Почти сто лет археологам не давала покоя загадочная гробница близ города Танис. Специалисты давно поняли, что там захоронен кто-то "очень важный". Но кто именно? Ответ наконец-то найден, хотя вопросов не убавилось. Об открытии, поставившем всех в тупик, — в материале РИА Новости.

Немые свидетели

Город Танис, расположенный на северо-востоке дельты Нила, часто остается незамеченным. Не только туристами — чуть южнее раскинулось плато Гиза, но и учеными. В надежде найти что-то новое они отправляются южнее, в Долину Царей.

Между тем и в илистых камышах великой реки есть что поискать. Хотя бы потому, что в XI-VII веках до нашей эры Танис был столицей Египта. Значит, здесь должны остаться следы былого величия.

Царская гробница в Танисе

И действительно, в 1939-м французский египтолог Пьер Монте обнаружил близ города царский некрополь. Удалось идентифицировать все погребения, кроме одного. Его с трудом откопали — пришлось продираться сквозь плотные слои ила. По иероглифам на саркофаге невозможно было понять, кто там покоится. Но убранство свидетельствовало: кто-то очень важный.

Самое странное, что гроб зарыли в усыпальнице другого правителя — Осоркона II. Почему? Команда Монте долго ломала голову, но в итоге так и оставила этот вопрос без ответа. Правда вскрылась почти век спустя. Да и то чисто случайно.

Международная группа археологов из Египта и Франции проводила в некрополе плановые реставрационные работы. При расчистке пола близ того самого немаркированного саркофага ученые неожиданно обнаружили остатки надписи, где среди прочего отчетливо проступало имя: Шешонк.

Луксор, Долина Царей

А под ней тайник. В небольшой нише лежало более 200 фигурок ушебти.

Египтяне обязательно помещали их в могилу, чтобы они прислуживали человеку после смерти. Как правило, бедняков сопровождала всего пара помощников — деревянных или каменных. При обеспеченных же усопших, тем более жрецах и правителях, состояла целая армия ушебти, изготовленных из дорогих материалов.

Вот и те фигурки, что откопали в Танисе, были выполнены из искусно отделанного фаянса. А главное, на них прекрасно сохранилось имя хозяина: Шешонк. Материальных артефактов, связанных с этим фараоном XX династии, очень мало.

Некрополь в Танисе

Так что нынешнее открытие , по словам руководителя экспедиции, директора французской археологической миссии Фредерика Пайродо, — настоящая сенсация. Ведь ушебти вкупе с надгробной надписью бесспорно доказывают, что безымянный саркофаг принадлежал именно ему.

По принципу родства

Ответ на вопрос Пьера Монте наконец найден. Однако появился другой: почему фараона "подселили" в чужую гробницу? Да, такая практика существовала, но всегда была вызвана крайней необходимостью.

Дело в том, что дорогие царские усыпальницы нередко становились лакомым куском для мародеров и "черных копателей". Забирали все, даже мумии. Поэтому жрецы переносили их в одну гробницу — обычно ту, которую не так-то просто отыскать.

Погребальные фигурки — ушебти, найденные в гробнице в Танисе

По такой схеме современные ученые искали многих фараонов в Долине Царей. Например, в конце XIX века раскопали просторный склеп Аменхотепа II и в нем — захоронения всех его потомков: Тутмоса IV, Рамсеса IV, Рамсеса V и Мернептаха.

Вот и в Танисе специалисты первым делом заподозрили то же самое: сохранение реликвии от рук воров. Шешонк, по общепринятому представлению, приходился Осоркону II внуком. Однако в таком случае в гробнице нашли бы только его тело, а не врытый в землю массивный саркофаг и погребальную утварь в придачу.

Опозорили или спасли

Чтобы понять, почему Шешонк лишился собственного места упокоения, Фредерик Пайродо предложил посмотреть, а что вообще известно о его эпохе.

Погребальные фигурки, найденные в гробнице в Танисе

Из трудов древнеегипетского историка Манефона известно: правление Шешонка пришлось на непростое время. Затяжной династический кризис привел к противостоянию нескольких ветвей царской семьи. Страна фактически разделилась на северный и южный лагеря. Централизация власти слабела, а наместники и военные элиты, напротив, крепли.

В этих условиях Шешонк сумел сохранить самообладание. Решил не хватать звезд с неба: взял под контроль дельту Нила и сосредоточился на своей вотчине. В результате за 30 лет его царствования город Танис превратился в настоящий мегаполис с дворцами, храмами и немалым капиталом.

Однако благополучие при жизни не означало спокойствия после смерти. "Правление Шешонка ознаменовалось борьбой с как минимум двумя конкурентами — его двоюродными братьями. Разумеется, у них была масса причин для мести", — отметил Пайродо.

И это, по его мнению, ярче всего видно в случае с гробницей. Либо фараон был особым образом унижен и лишен места упокоения. А хуже этого, согласно представлениям древних египтян, быть ничего не может. Либо заботливые подданные опередили злопыхателей и спасли монарха от посмертного позора, похоронив его в могиле предшественника.