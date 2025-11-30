Рейтинг@Mail.ru
"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте
Религия
 
08:00 30.11.2025
"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте
"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте - РИА Новости, 30.11.2025
"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте
Почти сто лет археологам не давала покоя загадочная гробница близ города Танис. Специалисты давно поняли, что там захоронен кто-то "очень важный". Но кто... РИА Новости, 30.11.2025
религия
аналитика - религия и мировоззрение
египет
гиза
аналитика - религия и мировоззрение, египет, гиза
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Египет, Гиза
"Такое видим впервые". С чем столкнулись ученые в Египте

Пайродо: фигурки ушебти помогли идентифицировать могилы фараона Шешонка III

© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаУченые в гробнице в Танисе
Ученые в гробнице в Танисе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Ученые в гробнице в Танисе
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Почти сто лет археологам не давала покоя загадочная гробница близ города Танис. Специалисты давно поняли, что там захоронен кто-то "очень важный". Но кто именно? Ответ наконец-то найден, хотя вопросов не убавилось. Об открытии, поставившем всех в тупик, — в материале РИА Новости.

Немые свидетели

Город Танис, расположенный на северо-востоке дельты Нила, часто остается незамеченным. Не только туристами — чуть южнее раскинулось плато Гиза, но и учеными. В надежде найти что-то новое они отправляются южнее, в Долину Царей.
Между тем и в илистых камышах великой реки есть что поискать. Хотя бы потому, что в XI-VII веках до нашей эры Танис был столицей Египта. Значит, здесь должны остаться следы былого величия.
© Public domainЦарская гробница в Танисе
Царская гробница в Танисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Public domain
Царская гробница в Танисе
И действительно, в 1939-м французский египтолог Пьер Монте обнаружил близ города царский некрополь. Удалось идентифицировать все погребения, кроме одного. Его с трудом откопали — пришлось продираться сквозь плотные слои ила. По иероглифам на саркофаге невозможно было понять, кто там покоится. Но убранство свидетельствовало: кто-то очень важный.
Самое странное, что гроб зарыли в усыпальнице другого правителя — Осоркона II. Почему? Команда Монте долго ломала голову, но в итоге так и оставила этот вопрос без ответа. Правда вскрылась почти век спустя. Да и то чисто случайно.
Международная группа археологов из Египта и Франции проводила в некрополе плановые реставрационные работы. При расчистке пола близ того самого немаркированного саркофага ученые неожиданно обнаружили остатки надписи, где среди прочего отчетливо проступало имя: Шешонк.
© Фото : Peter J. BubenikЛуксор, Долина Царей
Луксор, Долина Царей - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Peter J. Bubenik
Луксор, Долина Царей
А под ней тайник. В небольшой нише лежало более 200 фигурок ушебти.
Египтяне обязательно помещали их в могилу, чтобы они прислуживали человеку после смерти. Как правило, бедняков сопровождала всего пара помощников — деревянных или каменных. При обеспеченных же усопших, тем более жрецах и правителях, состояла целая армия ушебти, изготовленных из дорогих материалов.
Вот и те фигурки, что откопали в Танисе, были выполнены из искусно отделанного фаянса. А главное, на них прекрасно сохранилось имя хозяина: Шешонк. Материальных артефактов, связанных с этим фараоном XX династии, очень мало.
CC BY 3.0 / Neithsabes / Plan de la nécropole royale de Tanis - XXIe et XXIIe dynasties égyptienneНекрополь в Танисе
Некрополь в Танисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY 3.0 / Neithsabes / Plan de la nécropole royale de Tanis - XXIe et XXIIe dynasties égyptienne
Некрополь в Танисе
Так что нынешнее открытие, по словам руководителя экспедиции, директора французской археологической миссии Фредерика Пайродо, — настоящая сенсация. Ведь ушебти вкупе с надгробной надписью бесспорно доказывают, что безымянный саркофаг принадлежал именно ему.

По принципу родства

Ответ на вопрос Пьера Монте наконец найден. Однако появился другой: почему фараона "подселили" в чужую гробницу? Да, такая практика существовала, но всегда была вызвана крайней необходимостью.
Дело в том, что дорогие царские усыпальницы нередко становились лакомым куском для мародеров и "черных копателей". Забирали все, даже мумии. Поэтому жрецы переносили их в одну гробницу — обычно ту, которую не так-то просто отыскать.
© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаПогребальные фигурки — ушебти, найденные в гробнице в Танисе
Погребальные фигурки, найденные в гробнице в Танисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Погребальные фигурки — ушебти, найденные в гробнице в Танисе
По такой схеме современные ученые искали многих фараонов в Долине Царей. Например, в конце XIX века раскопали просторный склеп Аменхотепа II и в нем — захоронения всех его потомков: Тутмоса IV, Рамсеса IV, Рамсеса V и Мернептаха.
Вот и в Танисе специалисты первым делом заподозрили то же самое: сохранение реликвии от рук воров. Шешонк, по общепринятому представлению, приходился Осоркону II внуком. Однако в таком случае в гробнице нашли бы только его тело, а не врытый в землю массивный саркофаг и погребальную утварь в придачу.

Опозорили или спасли

Чтобы понять, почему Шешонк лишился собственного места упокоения, Фредерик Пайродо предложил посмотреть, а что вообще известно о его эпохе.
© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаПогребальные фигурки, найденные в гробнице в Танисе
Погребальные фигурки, найденные в гробнице в Танисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Погребальные фигурки, найденные в гробнице в Танисе
Из трудов древнеегипетского историка Манефона известно: правление Шешонка пришлось на непростое время. Затяжной династический кризис привел к противостоянию нескольких ветвей царской семьи. Страна фактически разделилась на северный и южный лагеря. Централизация власти слабела, а наместники и военные элиты, напротив, крепли.
В этих условиях Шешонк сумел сохранить самообладание. Решил не хватать звезд с неба: взял под контроль дельту Нила и сосредоточился на своей вотчине. В результате за 30 лет его царствования город Танис превратился в настоящий мегаполис с дворцами, храмами и немалым капиталом.
Однако благополучие при жизни не означало спокойствия после смерти. "Правление Шешонка ознаменовалось борьбой с как минимум двумя конкурентами — его двоюродными братьями. Разумеется, у них была масса причин для мести", — отметил Пайродо.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкСфинкс и пирамиды в Гизе
Сфинкс и пирамиды в Гизе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Сфинкс и пирамиды в Гизе
И это, по его мнению, ярче всего видно в случае с гробницей. Либо фараон был особым образом унижен и лишен места упокоения. А хуже этого, согласно представлениям древних египтян, быть ничего не может. Либо заботливые подданные опередили злопыхателей и спасли монарха от посмертного позора, похоронив его в могиле предшественника.
Окончательный ответ будет дан, когда ученые детально проанализируют новые находки. В опубликованной по результатам экспедиции статье говорится, что интерпретировать некоторые иероглифы на фигурках ушебти и могильной плите Шешонка пока затруднительно. Но не исключено, что Древний Египет в скором времени откроет еще одну из своих тайн.
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеЕгипетГиза
 
 
