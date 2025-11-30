https://ria.ru/20251130/turtsiya-2058667781.html
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры - РИА Новости, 30.11.2025
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:05:00+03:00
2025-11-30T00:05:00+03:00
2025-11-30T00:15:00+03:00
в мире
черное море
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653451_0:384:962:925_1920x0_80_0_0_3d6ce6ecacdd44da4f6f3c7b83ad62d9.jpg
https://ria.ru/20251129/tanker-2058651952.html
https://ria.ru/20251128/tanker-2058532723.html
черное море
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653451_0:294:962:1016_1920x0_80_0_0_f5adb2569d63b779d69892e1c7973d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, турция, анкара (провинция)
В мире, Черное море, Турция, Анкара (провинция)
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
МИД Турции: атаки на танкеры поставили под угрозу жизни людей и судоходство
СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду, заявил в ночь на воскресенье официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море
в 28 милях от берегов Турции
из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
"С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе", - сообщил Кечели в соцсети X.
Кечели отметил, что Анкара
поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции.