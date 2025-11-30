Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 30.11.2025 (обновлено: 00:15 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/turtsiya-2058667781.html
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры - РИА Новости, 30.11.2025
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:05:00+03:00
2025-11-30T00:15:00+03:00
в мире
черное море
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653451_0:384:962:925_1920x0_80_0_0_3d6ce6ecacdd44da4f6f3c7b83ad62d9.jpg
https://ria.ru/20251129/tanker-2058651952.html
https://ria.ru/20251128/tanker-2058532723.html
черное море
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653451_0:294:962:1016_1920x0_80_0_0_f5adb2569d63b779d69892e1c7973d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, анкара (провинция)
В мире, Черное море, Турция, Анкара (провинция)
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры

МИД Турции: атаки на танкеры поставили под угрозу жизни людей и судоходство

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду, заявил в ночь на воскресенье официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции
Вчера, 20:12
"С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе", - сообщил Кечели в соцсети X.
Кечели отметил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции.
Дым от пожара на борту танкера Kairos - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
28 ноября, 23:25
 
В миреЧерное мореТурцияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала