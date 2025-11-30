МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры

СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду, заявил в ночь на воскресенье официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

"С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе", - сообщил Кечели в соцсети X.