ЦИК Киргизии в день выборов получил 20 сообщений о нарушениях

По словам Шайназарова, с момента начала избирательной кампании в координационную группу оперативного реагирования, а также в другие рабочие группы всего поступили 220 заявлений и сообщений о нарушениях. "Если квалифицировать их по характеру, то они выглядят следующим образом: 114 - нарушения условий предвыборной агитации, 37 - сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов, восемь - о злоупотреблении административным ресурсом, 22 - о возможном подкупе голосов, 39 - иные нарушения", - уточнил председатель комиссии.