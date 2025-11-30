Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Киргизии в день выборов получил 20 сообщений о нарушениях - РИА Новости, 30.11.2025
11:37 30.11.2025
ЦИК Киргизии в день выборов получил 20 сообщений о нарушениях
ЦИК Киргизии в день выборов депутатов парламента страны получил сообщения о 20 нарушениях, сообщил председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.
2025
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. ЦИК Киргизии в день выборов депутатов парламента страны получил сообщения о 20 нарушениях, сообщил председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.
"Что касается нарушений, которые были зафиксированы сегодня, именно 30 ноября, их количество составляет 20. По ним наши рабочие группы проводят заседания, работу, и сегодня же будут приняты предусмотренные законом меры и решения", - заявил глава ЦИК на брифинге в Бишкеке.
По словам Шайназарова, с момента начала избирательной кампании в координационную группу оперативного реагирования, а также в другие рабочие группы всего поступили 220 заявлений и сообщений о нарушениях. "Если квалифицировать их по характеру, то они выглядят следующим образом: 114 - нарушения условий предвыборной агитации, 37 - сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов, восемь - о злоупотреблении административным ресурсом, 22 - о возможном подкупе голосов, 39 - иные нарушения", - уточнил председатель комиссии.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
