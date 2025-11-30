https://ria.ru/20251130/trevoga-2058789981.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 30.11.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев объявил о воздушной тревоге на всей территории Севастополя