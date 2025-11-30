В Севастополе объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.

" ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале .

В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили в департаменте транспорта.