В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
безопасность
