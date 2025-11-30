https://ria.ru/20251130/trevoga-2058683664.html
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ставропольского края, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 30.11.2025
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На всей территории Ставрополья объявили режим беспилотной опасности