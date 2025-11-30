https://ria.ru/20251130/tramp-2058806466.html
Трамп вернулся в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после долгих выходных во Флориде на фоне продолжающихся переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА Новости, 30.11.2025
Президент США Трамп вернулся в Вашингтон после долгих выходных во Флориде