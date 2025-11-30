Рейтинг@Mail.ru
Трамп вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/tramp-2058806466.html
Трамп вернулся в Вашингтон
Трамп вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 30.11.2025
Трамп вернулся в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после долгих выходных во Флориде на фоне продолжающихся переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:53:00+03:00
2025-11-30T23:53:00+03:00
в мире
сша
флорида
украина
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_141:0:2876:1538_1920x0_80_0_0_694f4631d11cbbd46a88d0449d8655db.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058670327.html
сша
флорида
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_3a18e05ed8b409a25106b8835d972f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, украина, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Флорида, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп вернулся в Вашингтон

Президент США Трамп вернулся в Вашингтон после долгих выходных во Флориде

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после долгих выходных во Флориде на фоне продолжающихся переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж Трампа покинул его резиденцию Мар-а-Лаго, прибыл в аэропорт, где американский лидер сел в самолет и отправился в Белый дом.
Президент США прибыл во Флориду во вторник. Он играл в гольф, праздновал День благодарения, а затем снова ездил на поле для любимого хобби. Трамп опубликовал видео, как забивает мяч в лунку. Его дочь сфотографировала президента США с внуком в дорогих интерьерах, вероятно, Мар-а-Лаго.
© Фото : Тиффани ТрампДональд Трамп с внуком Александром
Дональд Трамп с внуком Александром - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Тиффани Трамп
Дональд Трамп с внуком Александром
Во Флориде состоялись переговоры представителей США и Украины. На неделе спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа ждут в Москве.
Перед тем, как подняться на борт, вверху трапа президент США помахал журналистам. Трампа сопровождала первая леди Меланья.
Дональд Трамп с внучкой играет в гольф - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа
Вчера, 00:51
 
В миреСШАФлоридаУкраинаДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала