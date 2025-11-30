Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри - РИА Новости, 30.11.2025
23:00 30.11.2025 (обновлено: 23:21 30.11.2025)
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри
Президент США Дональд Трамп призвал сторонников не голосовать на выборах за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси, которая противостоит... РИА Новости, 30.11.2025
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сторонников не голосовать на выборах за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси, которая противостоит республиканцу Мэтту ван Эппсу и не любит музыку кантри.
"Я прошу всех патриотов Америки проголосовать за феноменального кандидата Мэтта ван Эппса. Мэтт выступает против женщины, которая ненавидит христианство, заберет ваше оружие, хочет открыть границы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Среди других поводов голосовать против демократа Афтин Бэн - ее поддержка идей ЛГБТ*, а также отношение к музыке, заявил Трамп, подчеркнув, что женщина "открыто презирает кантри".
Довыборы в Теннесси состоятся 2 декабря, штат считается республиканским.
* Запрещенная в России экстремистская организация
