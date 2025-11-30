https://ria.ru/20251130/tramp-2058799721.html
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри - РИА Новости, 30.11.2025
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри
Президент США Дональд Трамп призвал сторонников не голосовать на выборах за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси, которая противостоит... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:00:00+03:00
2025-11-30T23:00:00+03:00
2025-11-30T23:21:00+03:00
в мире
теннесси
сша
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058803146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bc4dacb3aeab22df69356db11a14352.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058237376.html
теннесси
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058803146_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_71c7340a4bd0ecc0162d7f1ae30b6aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, теннесси, сша, америка, дональд трамп
В мире, Теннесси, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, не любящую кантри
Трамп: кандидат в конгресс Бэн ненавидит христианство и кантри
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сторонников не голосовать на выборах за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси, которая противостоит республиканцу Мэтту ван Эппсу и не любит музыку кантри.
"Я прошу всех патриотов Америки
проголосовать за феноменального кандидата Мэтта ван Эппса. Мэтт выступает против женщины, которая ненавидит христианство, заберет ваше оружие, хочет открыть границы", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Среди других поводов голосовать против демократа Афтин Бэн - ее поддержка идей ЛГБТ*, а также отношение к музыке, заявил Трамп, подчеркнув, что женщина "открыто презирает кантри".
Довыборы в Теннесси
состоятся 2 декабря, штат считается республиканским.
* Запрещенная в России экстремистская организация