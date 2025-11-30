Рейтинг@Mail.ru
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
18:57 30.11.2025 (обновлено: 19:14 30.11.2025)
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова отправился играть в гольф на фоне сообщений о переговорах представителей Вашингтона и Киева, сообщает пресс-пул американского лидера.
"Кортеж приехал к гольф-клубу в 09:39 (17:39 мск)", - сообщил пресс-пул Белого дома.
Трамп проводит выходные во Флориде, играет там в гольф.
Госдеп подтвердил, что в штате с представителями Украины в воскресенье встретятся глава ведомства Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и тесть Трампа Джаред Кушнер.
Американский флаг перед Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США хотят договориться с Украиной по территориям и гарантиям, пишет Axios
