Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
москва
сша
Экс-советник Трампа Пападопулос отметил чистоту московских улиц
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос поделился в интервью РИА Новости своими положительными впечатлениями о Москве, отметив чистоту улиц в российской столице.
"Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплочённый город и общество, что произвело на меня действительно очень хорошее впечатление", - рассказал Пападопулос о своем недавнем визите в Москву
Собеседник агентства отметил, что многочисленные санкции и попытки изоляции России
не повлияли на настроение жителей города.
"Я думал, что когда приеду туда, атмосфера будет угнетающей, люди будут несчастными. Но я увидел совершенно противоположное, что было крайне приятно. Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.