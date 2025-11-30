Рейтинг@Mail.ru
Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц - РИА Новости, 30.11.2025
10:04 30.11.2025
Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц
Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц - РИА Новости, 30.11.2025
Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц
Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос поделился в интервью РИА Новости своими положительными впечатлениями о Москве, отметив... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
москва
сша
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Бывший советник Трампа восхитился чистотой московских улиц

Экс-советник Трампа Пападопулос отметил чистоту московских улиц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос поделился в интервью РИА Новости своими положительными впечатлениями о Москве, отметив чистоту улиц в российской столице.
"Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплочённый город и общество, что произвело на меня действительно очень хорошее впечатление", - рассказал Пападопулос о своем недавнем визите в Москву.
Собеседник агентства отметил, что многочисленные санкции и попытки изоляции России не повлияли на настроение жителей города.
"Я думал, что когда приеду туда, атмосфера будет угнетающей, люди будут несчастными. Но я увидел совершенно противоположное, что было крайне приятно. Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
18 октября, 07:45
 
В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
