Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ
03:34 30.11.2025 (обновлено: 09:14 30.11.2025)
Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, пишет газета The Wall Street Journal.
2025
Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Александр Кряжев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, пишет газета The Wall Street Journal.
"Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет (с поста президента. — Прим. ред.) добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы", — говорится в публикации.
По данным NYT, политики созвонились на минувшей неделе.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
На минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро. А накануне Трамп призвал все авиакомпании считать небо над боливарианской республикой закрытым.
