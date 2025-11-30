"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отчаяние европейцев из-за нынешнего курса американской администрации в вопросе противостояния с Россией может побудить Европу пойти на крайние меры вплоть до ликвидации Дональда Трампа, сообщил американский политолог Марк Слебода в интервьюYouTube-каналу "Dialogue Works".
"Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. <…> Но, конечно, при Трампе это не вполне реально", — рассказал он.
По мнению эксперта, перед загнанными в угол европейцами, стремящимися вернуть Америку в орбиту резко антироссийского курса, остается единственный преступный вариант — физическое устранение главы Соединенных Штатов.
"Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, им (европейцам — Прим. ред.) пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде. Могу лишь сказать, что на месте европейцев я бы не рассчитывал на то, что США встанут на их защиту в конфликте с Россией и Украиной. Но, похоже, именно это они и пытаются сделать", — добавил Слебода.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.