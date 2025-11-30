Рейтинг@Mail.ru
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России
03:10 30.11.2025 (обновлено: 11:14 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/tramp-2058676117.html
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России - РИА Новости, 30.11.2025
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России
Отчаяние европейцев из-за нынешнего курса американской администрации в вопросе противостояния с Россией может побудить Европу пойти на крайние меры вплоть до... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T03:10:00+03:00
2025-11-30T11:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
nbc
нато
марк слебода
украина
россия
сша
украина
россия
в мире, сша, дональд трамп, nbc, нато, марк слебода, украина, россия, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, НАТО, Марк Слебода, Украина, Россия, Мирный план США по Украине
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России

Слебода: европейцы могут устранить Трампа для возобновления военной помощи США

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отчаяние европейцев из-за нынешнего курса американской администрации в вопросе противостояния с Россией может побудить Европу пойти на крайние меры вплоть до ликвидации Дональда Трампа, сообщил американский политолог Марк Слебода в интервьюYouTube-каналу "Dialogue Works".
«
"Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. <…> Но, конечно, при Трампе это не вполне реально", — рассказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
По мнению эксперта, перед загнанными в угол европейцами, стремящимися вернуть Америку в орбиту резко антироссийского курса, остается единственный преступный вариант — физическое устранение главы Соединенных Штатов.
«
"Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, им (европейцам — Прим. ред.) пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде. Могу лишь сказать, что на месте европейцев я бы не рассчитывал на то, что США встанут на их защиту в конфликте с Россией и Украиной. Но, похоже, именно это они и пытаются сделать", — добавил Слебода.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
В ноябре администрация США заявила о разработке плана по мирному урегулированию украинского кризиса. В ответ европейские союзники Украины разработали альтернативный вариант.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ
28 ноября, 18:35
 
В миреСШАДональд ТрампNBCНАТОМарк СлебодаУкраинаРоссияМирный план США по Украине
 
 
