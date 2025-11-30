Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о втором аресте афганца по террористической статье процитировал закон, дающий право накладывать ограничения на иммигрантов-представителей определенной нации.

Далее он процитировал норму, согласно которой президент может выступить с прокламацией на определенный период подвергнуть ограничениям иммигрантов или неиммигрантов по национальному и другим признакам.

Ранее власти сообщили, что уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт

Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.