Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 30.11.2025 (обновлено: 00:59 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/tramp-2058670616.html
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов - РИА Новости, 30.11.2025
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о втором аресте афганца по террористической статье процитировал закон, дающий право накладывать ограничения на... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:58:00+03:00
2025-11-30T00:59:00+03:00
в мире
сша
афганистан
форт-уэрт
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057889718.html
https://ria.ru/20251128/tramp-2058231791.html
сша
афганистан
форт-уэрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, форт-уэрт, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Форт-Уэрт, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов

Трамп заявил, что его полномочия позволяют накладывать ограничения на афганцев

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о втором аресте афганца по террористической статье процитировал закон, дающий право накладывать ограничения на иммигрантов-представителей определенной нации.
"Секция 212 закона об иммиграции и национальности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
27 ноября, 05:36
Далее он процитировал норму, согласно которой президент может выступить с прокламацией на определенный период подвергнуть ограничениям иммигрантов или неиммигрантов по национальному и другим признакам.
Ранее власти сообщили, что уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт.
Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок
28 ноября, 03:59
 
В миреСШААфганистанФорт-УэртДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала