https://ria.ru/20251130/tramp-2058670616.html
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов - РИА Новости, 30.11.2025
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о втором аресте афганца по террористической статье процитировал закон, дающий право накладывать ограничения на... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:58:00+03:00
2025-11-30T00:58:00+03:00
2025-11-30T00:59:00+03:00
в мире
сша
афганистан
форт-уэрт
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057889718.html
https://ria.ru/20251128/tramp-2058231791.html
сша
афганистан
форт-уэрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, форт-уэрт, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Форт-Уэрт, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
Трамп заявил, что его полномочия позволяют накладывать ограничения на афганцев
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о втором аресте афганца по террористической статье процитировал закон, дающий право накладывать ограничения на иммигрантов-представителей определенной нации.
"Секция 212 закона об иммиграции и национальности", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social
.
Далее он процитировал норму, согласно которой президент может выступить с прокламацией на определенный период подвергнуть ограничениям иммигрантов или неиммигрантов по национальному и другим признакам.
Ранее власти сообщили, что уроженец Афганистана
был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт
.
Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США
Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.