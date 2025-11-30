https://ria.ru/20251130/tramp-2058670327.html
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа
Президент США Дональд Трамп в опубликованном видеоролике похвастался точным ударом во время игры в гольф. РИА Новости, 30.11.2025
Трамп в видеоролике похвастался точным ударом во время игры в гольф