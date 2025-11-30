Рейтинг@Mail.ru
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа
00:51 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/tramp-2058670327.html
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа - РИА Новости, 30.11.2025
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа
Президент США Дональд Трамп в опубликованном видеоролике похвастался точным ударом во время игры в гольф. РИА Новости, 30.11.2025
сша, флорида, дональд трамп
Трамп похвастался, как побеждает на поле для гольфа

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в опубликованном видеоролике похвастался точным ударом во время игры в гольф.
Американский лидер проводит выходные во Флориде, в Белый дом он вернется в воскресенье, сообщала ранее его пресс-служба.
Президент выложил в своей соцсети Truth Social видео, в котором он ударяет по шару клюшкой и попадает в лунку. "Выигрывать всегда приятно", - написал президент США.
Дональд Трамп с внуком Александром - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дочь Трампа показала президента США с внуком
