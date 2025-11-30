Рейтинг@Mail.ru
Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в Теннесси
01:33 30.11.2025
Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в Теннесси
Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в американском штате Теннесси, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 30.11.2025
2025
в мире, теннесси, сша
Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в Теннесси

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в американском штате Теннесси, передает телеканал Fox News.
"Смотри, какой здоровенный медведь", - слышно на распространенном телеканалом любительских кадрах.
Медведь прогулялся по уличному торговому центру, сообщает телеканал. На кадрах животное ест из оставленного на бордюре пластикового стаканчика, вероятно, мороженое.
"Ого", - озабоченно говорит за кадром мужчина.
На заднем фоне от черного медведя светятся два снеговика, являющихся частью рождественских декораций.
"Смотри, смотри", - восклицает женский голос, когда медведь встает на задние лапы.
