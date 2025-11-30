Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/tayvan-2058685513.html
Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК
Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК - РИА Новости, 30.11.2025
Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК
Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T06:40:00+03:00
2025-11-30T06:40:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg
https://ria.ru/20251123/tayvan-2056883873.html
https://ria.ru/20251124/mid-2057082407.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_b54b77dfb183015983d18076551c5165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК

Силы ПВО Тайваня зафиксировали 27 воздушных судов и 11 кораблей НОАК

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"С 6.00 (1.00 мск - ред.) субботы по 6.00 воскресенья 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - говорится в заявлении ведомства в его аккаунте в соцсети X.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет
23 ноября, 06:49
Отмечается, что 25 воздушных судов НОАК якобы пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
24 ноября, 11:13
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала