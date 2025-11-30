Силы ПВО Тайваня за сутки отследили 27 воздушных судов НОАК

ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Отмечается, что 25 воздушных судов НОАК якобы пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.