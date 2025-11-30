В Турции атаки на танкеры станут главной темой заседания правительства

СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Атаки на танкеры в Черном море у берегов Турции станут главной темой заседания турецкого кабинета министров в понедельник, сообщает телеканал AHaber.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
"Главной темой для обсуждения на заседании кабмина под председательством президента (Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана станут последние события в Черном море в рамках конфликта РФ и Украины. Кабмин обсудит прогноз относительно влияния эскалации в Черном море на безопасность Турции и региональную стабильность. Ожидается, что Эрдоган после этого выступит с обращением", - сообщает телеканал.
Помимо этого, кабмин обсудит ситуацию с разоружением "Рабочей партии Курдистана" и результаты встречи депутатов турецкого парламента с ее лидером Абдуллой Оджаланом, а также прекращение огня в секторе Газа.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.