В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 30.11.2025
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области по 45 адресам после серии воздушных атак, которым подвергся город на этой неделе, сообщила глава... РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
таганрог
ростовская область
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак

Режим ЧС ввели в Таганроге в границах адресов, пострадавших после атаки дронов

Пожар после массированной атаки дронов в Таганроге
Пожар после массированной атаки дронов в Таганроге
© Фото : соцсети
Пожар после массированной атаки дронов в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области по 45 адресам после серии воздушных атак, которым подвергся город на этой неделе, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
«

Таганроге продолжаются восстановительные работы после серии воздушных атак, которым подвергся наш город на этой неделе. Ввели локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам", - сообщила Камбулова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что пострадали 20 многоквартирных домов (всего 451 квартира), девять частных домовладений, четыре социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, а также автомобили.
"На сегодняшний день уже обследовано 243 квартиры. Проводится замер оконных конструкций. Понимаем, что из-за холодной погоды выполнить эту работу необходимо в максимально сжатые сроки", - заявила глава города.
На сегодняшний день передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены, уточнила Камбулова.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
