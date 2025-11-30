https://ria.ru/20251130/taganrog-2058779335.html
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак - РИА Новости, 30.11.2025
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после украинских воздушных атак
Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области по 45 адресам после серии воздушных атак, которым подвергся город на этой неделе, сообщила глава... РИА Новости, 30.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области по 45 адресам после серии воздушных атак, которым подвергся город на этой неделе, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
«
"В Таганроге продолжаются восстановительные работы после серии воздушных атак, которым подвергся наш город на этой неделе. Ввели локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам", - сообщила Камбулова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что пострадали 20 многоквартирных домов (всего 451 квартира), девять частных домовладений, четыре социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, а также автомобили.
"На сегодняшний день уже обследовано 243 квартиры. Проводится замер оконных конструкций. Понимаем, что из-за холодной погоды выполнить эту работу необходимо в максимально сжатые сроки", - заявила глава города.
На сегодняшний день передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены, уточнила Камбулова.