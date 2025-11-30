Священник рассказал, чему удивляются прихожане храмов перед Рождеством

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Прихожане католических храмов удивляются их скромному убранству во время подготовки к Рождеству Христову, это делается специально, чтобы встреча Рождества была еще более яркой и радостной, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

В Римско-католической церкви 30 ноября начинается адвент – время подготовки Рождеству Христову, которое встречают в ночь с 24 на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календаря: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.

В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. В Русской православной церкви рождественский 40-дневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова.

"Адвент, время подготовки к Рождеству, в Католической церкви начинается одновременно с новым церковным годом - за четыре воскресения до Рождества. Когда во время адвента люди заходят в католический храм, они очень удивляются, что не видят рождественских украшений, особенно на фоне того, что все магазины, общественные места уже украшены, готовятся к Рождеству, Новому году", - сказал отец Кирилл Горбунов.

В частности, убранство храма скромное, облачение священников - фиолетовое, "постное", песни носят покаянный характер. "Время адвента отмечено сдержанностью в визуальном оформлении храма для того, чтобы Рождество, когда оно придет, было еще более торжественным, радостным. Особенно важна символика света, ведь это самое темное время года, а Рождество связано с темой света, пришествия в мир Христа, света – миру. В храмах проводят особые богородичные мессы, которые начинаются при свечах, и только затем зажигается свет", - пояснил священник.

Существуют и другие напоминания о грядущем Рождестве: адвентовский венок, на котором есть четыре свечи, их зажигают по очереди каждое воскресенье, предшествующее Рождеству. "И еще добрая традиция – адвентовский календарь. Каждый день адвента открывают окошечко в календаре, читают соответствующий отрывок из Священного Писания. Ну, а в детских календарях каждый день еще и конфета полагается - чтобы лучшее запоминалась подготовка к празднику", - добавил Горбунов.

И все же, по его словам, время Адвента, хотя его и называют рождественским постом, в современной Католической церкви не имеет покаянного характера, в отличие от поста Великого, который установлен перед праздником Воскресения Христова.