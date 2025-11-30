Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 30.11.2025
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2025
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин
Бои продолжаются в Красноармейске, ведется зачистка северной окраины города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
северск
денис пушилин
вооруженные силы рф
красноармейск
донецкая народная республика
северск
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин

Дорога на Красноармейском направлении
Дорога на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников
Дорога на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бои продолжаются в Красноармейске, ведется зачистка северной окраины города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города, штурмовые группы продвигаются в восточной части города и микрорайона Динас", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Димитрове подразделения ВС РФ выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
По словам Пушилина, также продолжаются бои в городе Северске.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
