В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2025
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин
Бои продолжаются в Красноармейске, ведется зачистка северной окраины города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.11.2025
В Красноармейске ВС России зачищают северную окраину, сообщил Пушилин
