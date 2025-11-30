https://ria.ru/20251130/svo-2058794898.html
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток
В Севастополе от сбитой воздушной цели пострадала девочка-подросток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.11.2025
