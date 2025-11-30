Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 30.11.2025 (обновлено: 23:35 30.11.2025)
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток - РИА Новости, 30.11.2025
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток
В Севастополе от сбитой воздушной цели пострадала девочка-подросток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
республика крым
украина
вооруженные силы рф
россия
севастополь
республика крым
украина
россия
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, республика крым, украина, вооруженные силы рф, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток

При отражении атаки ВСУ в Севастополе пострадала 15-летняя девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. В Севастополе от сбитой воздушной цели пострадала девочка-подросток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ранена 15-летняя девочка в парке Победы. Ребенок в тяжелом состоянии", — написал он на платформе MAX.
Ранее Развожаев объявил о воздушной тревоге и работе ПВО в Севастополе.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Та по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который продолжает атаковать регион, нацеливая артиллерию и дроны на гражданские объекты.
Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
