https://ria.ru/20251130/svo-2058791723.html
В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ
В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ - РИА Новости, 30.11.2025
В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ
Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, предварительно, гражданские объекты в Севастополе не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:41:00+03:00
2025-11-30T21:41:00+03:00
2025-11-30T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_0:125:3238:1946_1920x0_80_0_0_5a0c0473e1479efb5cdcd8cad1c91200.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_aec91d3e9811c9f8b61ad42eb5782570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ
В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ, гражданские объекты не пострадали