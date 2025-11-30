Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 30.11.2025 (обновлено: 20:55 30.11.2025)
Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом
Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом
Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом
Вооруженные силы России совершили прорыв к селу Диброва под Красным Лиманом в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:21:00+03:00
2025-11-30T20:55:00+03:00
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом

Пушилин: прорыв ВС России под Красным Лиманом даст перекрыть дорогу на Славянск

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России совершили прорыв к селу Диброва под Красным Лиманом в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском", — рассказал он.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО
27 ноября, 19:23
Помимо этого, военные отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между Гришино и Димитровом под Красноармейском, чтобы деблокировать свою окруженную группировку.
"Здесь продолжается зачистка населенного пункта Ровное, идут бои за Гришино, российские подразделения отражают атаки противника", — заключил Пушилин.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Она была важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении этих городов. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов территории Красноармейска. ВСУ же теряют там наиболее боеспособные части.

О том, что российские штурмовики зашли в село Гришино, Министерство обороны отчиталось ранее в воскресенье. Бойцы отразили десять атак, уничтожив до 35 человек личного состава ВСУ, пытавшихся деблокировать свои окруженные формирования. Подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
Всего на Красноармейском направлении за сутки ликвидировали более 260 украинских военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
