Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России совершили прорыв к селу Диброва под Красным Лиманом в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском", — рассказал он.
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО
27 ноября, 19:23
Помимо этого, военные отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между Гришино и Димитровом под Красноармейском, чтобы деблокировать свою окруженную группировку.
"Здесь продолжается зачистка населенного пункта Ровное, идут бои за Гришино, российские подразделения отражают атаки противника", — заключил Пушилин.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Она была важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении этих городов. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов территории Красноармейска. ВСУ же теряют там наиболее боеспособные части.
О том, что российские штурмовики зашли в село Гришино, Министерство обороны отчиталось ранее в воскресенье. Бойцы отразили десять атак, уничтожив до 35 человек личного состава ВСУ, пытавшихся деблокировать свои окруженные формирования. Подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
Всего на Красноармейском направлении за сутки ликвидировали более 260 украинских военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18