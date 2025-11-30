Пушилин рассказал о прорыве российских войск под Красным Лиманом

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Она была важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении этих городов. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов территории Красноармейска. ВСУ же теряют там наиболее боеспособные части.