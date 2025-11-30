Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два человека пострадали в результате подрыва - РИА Новости, 30.11.2025
17:51 30.11.2025
В ДНР два человека пострадали в результате подрыва
Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в селе Красная Поляна в ДНР в воскресенье, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 30.11.2025
2025
В ДНР два человека пострадали в результате подрыва

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в селе Красная Поляна в ДНР в воскресенье, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в селе Красная Поляна в результате подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
