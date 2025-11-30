https://ria.ru/20251130/svo-2058767233.html
В ДНР два человека пострадали в результате подрыва
Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в селе Красная Поляна в ДНР в воскресенье, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 30.11.2025
В ДНР два человека пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете